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Лепс назвал отказ Крида выступить на фестивале в Абу-Даби оскорблением коллег и публики

Григорий Лепс назвал отказ Егора Крида выступить на музыкальном фестивале в Абу-Даби настоящим оскорблением коллег и публики. Такого же мнения придерживаются и многие другие звёзды отечественного шоу-бизнеса, а также представители Михаила Гуцериева.

Лепс назвал отказ Крида выступить на фестивале в Абу-Даби оскорблением коллег и публики


Сегодня не только общественность, но и практически весь шоу-бизнес обсуждает вопиющий инцидент, произошедший на Russian Music Festival в Абу-Даби. Кроме того, прокомментировать ситуацию решил и Григори йЛепс, который уже назвал отказ Егора Крида выступить на фестивале настоящим оскорблением не только публики, но и своих коллег, вынужденных своими силами решать вопрос с «окном» в концертной программе. Певец считает, что артист может отменить выступление из-за плохого самочувствия, но подводить публику и всю команду организатором по причине дурного настроения не имеет права.

Кроме того, представители Медиахолдинга Михаила Гуцериева также крайне возмущены поступком Егора Крида и уже заговорили о том, чтобы взыскать с исполнителя неустойку за причинённый моральный ущерб, а также за возможность срыва всего фестиваля.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:07

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