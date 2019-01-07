Лепс назвал отказ Крида выступить на фестивале в Абу-Даби оскорблением коллег и публики

Сегодня не только общественность, но и практически весь шоу-бизнес обсуждает вопиющий инцидент, произошедший на Russian Music Festival в Абу-Даби. Кроме того, прокомментировать ситуацию решил и Григори йЛепс, который уже назвал отказ Егора Крида выступить на фестивале настоящим оскорблением не только публики, но и своих коллег, вынужденных своими силами решать вопрос с «окном» в концертной программе. Певец считает, что артист может отменить выступление из-за плохого самочувствия, но подводить публику и всю команду организатором по причине дурного настроения не имеет права.Кроме того, представители Медиахолдинга Михаила Гуцериева также крайне возмущены поступком Егора Крида и уже заговорили о том, чтобы взыскать с исполнителя неустойку за причинённый моральный ущерб, а также за возможность срыва всего фестиваля.