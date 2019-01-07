В Сети обнародовали шпионские снимки Ford Kuga 2020
В Сети обнародовали шпионские фото Ford Kuga 2020. Транспортное средство покажут в 2019 году.
Снимки сделали фотошпионы. Ford Kuga 2020 выпустят на авторынок в стиле актуальной вариации Focus. Транспортное средство получило защитный обвес по периметру. Актуальную версию продают с 2013 года. Три года назад автомобиль получил рестайлинг. На территории РФ траспорт можно приобрести от 1 500 000 рублей. Цена зависит в данном случае от модификации авто. Многие поклонники машин этой марки ждут появления новой генерации, которая выйдет не раньше 2020 года.
Автобренд Ford в скором времени презентует кроссовер Explorer. В настоящее время представители марки показали полицейскую версию бренда. На сегодняшний день производитель представляет собой главного поставщика авто для полиции Соединённых Штатов, она ценит паркетник благодаря его скорости. За 4,7 сек машина разгоняется до 150 км/час.
Снимки сделали фотошпионы. Ford Kuga 2020 выпустят на авторынок в стиле актуальной вариации Focus. Транспортное средство получило защитный обвес по периметру. Актуальную версию продают с 2013 года. Три года назад автомобиль получил рестайлинг. На территории РФ траспорт можно приобрести от 1 500 000 рублей. Цена зависит в данном случае от модификации авто. Многие поклонники машин этой марки ждут появления новой генерации, которая выйдет не раньше 2020 года.
Автобренд Ford в скором времени презентует кроссовер Explorer. В настоящее время представители марки показали полицейскую версию бренда. На сегодняшний день производитель представляет собой главного поставщика авто для полиции Соединённых Штатов, она ценит паркетник благодаря его скорости. За 4,7 сек машина разгоняется до 150 км/час.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00