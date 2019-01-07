Эксперт рассказал о победе российских автогонщиков на ралли-марафоне "Африка Эко Рейс 2019"
Эксперт поделился мнением о победе российских автогонщиков в рамках пятого этапа ралли-марафона, под названием "Африка Эко Рейс 2019". Как передаёт издание «Народные новости», россияне на этой гонке смогли занять первое место.
По словам эксперта, российские гонщики смогли вырвать победу благодаря опыту, мастерству, чутью и хорошему контакту с "Багги OPTIMUS". Сергей, а также Александр Куприяновы прервали победную серию гонщиков Кристофа Креспо и Доминика Лора. Куприянов заметил, что успеху сопутствовало чутьё и контакт с авто. Андрей Кошкин, являющийся экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии, а также социологии РЭУ имени Плеханова, заявил, что победа российских спортсменов на отечественных авто в сложнейшем соревновании на территории Африки, в тяжелейших геоклиматических условиях, свидетельствует о возросших возможностях Российской Федерации.
По словам эксперта, гонка демонстрирует технику отечественного производства, опыт, мастерство специалистов, способных принести пользу африканским государствам. Такие соревнования способствуют укреплению статуса РФ, как партнера африканского государства, в рамках мирного, а также созидательного сотрудничества.
По словам эксперта, российские гонщики смогли вырвать победу благодаря опыту, мастерству, чутью и хорошему контакту с "Багги OPTIMUS". Сергей, а также Александр Куприяновы прервали победную серию гонщиков Кристофа Креспо и Доминика Лора. Куприянов заметил, что успеху сопутствовало чутьё и контакт с авто. Андрей Кошкин, являющийся экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии, а также социологии РЭУ имени Плеханова, заявил, что победа российских спортсменов на отечественных авто в сложнейшем соревновании на территории Африки, в тяжелейших геоклиматических условиях, свидетельствует о возросших возможностях Российской Федерации.
По словам эксперта, гонка демонстрирует технику отечественного производства, опыт, мастерство специалистов, способных принести пользу африканским государствам. Такие соревнования способствуют укреплению статуса РФ, как партнера африканского государства, в рамках мирного, а также созидательного сотрудничества.
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:17