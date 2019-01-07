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Эксперт рассказал о победе российских автогонщиков на ралли-марафоне "Африка Эко Рейс 2019"

Эксперт поделился мнением о победе российских автогонщиков в рамках пятого этапа ралли-марафона, под названием "Африка Эко Рейс 2019". Как передаёт издание «Народные новости», россияне на этой гонке смогли занять первое место.

Эксперт рассказал о победе российских автогонщиков на ралли-марафоне "Африка Эко Рейс 2019"


По словам эксперта, российские гонщики смогли вырвать победу благодаря опыту, мастерству, чутью и хорошему контакту с "Багги OPTIMUS". Сергей, а также Александр Куприяновы прервали победную серию гонщиков Кристофа Креспо и Доминика Лора. Куприянов заметил, что успеху сопутствовало чутьё и контакт с авто. Андрей Кошкин, являющийся экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политологии, а также социологии РЭУ имени Плеханова, заявил, что победа российских спортсменов на отечественных авто в сложнейшем соревновании на территории Африки, в тяжелейших геоклиматических условиях, свидетельствует о возросших возможностях Российской Федерации.

По словам эксперта, гонка демонстрирует технику отечественного производства, опыт, мастерство специалистов, способных принести пользу африканским государствам. Такие соревнования способствуют укреплению статуса РФ, как партнера африканского государства, в рамках мирного, а также созидательного сотрудничества.



 
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Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:17

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