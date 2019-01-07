Певица Зара показала яркие пляжные образы на острове Бора-Бора

Певица Зара является активным пользователем социальных сетей. И даже находясь с семьей на острове Бора-Бора, знаменитость не забывает делать публикации в Instagram. Вот уже несколько дней исполнительница демонстрирует своим подписчикам весьма яркие пляжные образы. На одном из фото она в соломенной шляпе, топе и шортах. На другом - в черном купальнике, также есть снимок, на котором Зара запечатлена в ярко-красном сарафане в пол.Все образы исполнительницы очень понравились ее подписчикам. Фанаты начали писать в комментариях, как красиво и ярко выглядит Зара. Некоторые были удивлены, увидев ее в таких образах. За несколько дней посты знаменитости набрали большое количество отметок "Мне нравится".