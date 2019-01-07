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В Махачкале замечен светящийся НЛО в виде ангела

Светящийся НЛО, по очертаниям напоминавший ангела, был замечен и сфотографирован на днях жителями города Махачкала. Свечение появилось в небе на закате.
В Махачкале замечен светящийся НЛО в виде ангела

Один из фотокадров с запечатлённым на нём «ангелом» обнародован в Сети. Часть комментаторов выразила мнение, что подобные явления указывают на хорошие события, которые будут сопровождать наступивший год, иные увидели в видении предзнаменование тяжёлых времён и приближение Божьего суда.

Ранее НЛО в виде ангелов были замечены уфологом Скоттом Уорингом и американскими спортивными болельщиками.



 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:16

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