Ученые назвали семь основных признаков рака





Исследователи смогли выяснить семь основных изменений в организме и теле человека, которые могут указывать на онкологическое заболевание.Рак является смертельно опасным недугом. Метастазы, которые распространяет по организму образовавшаяся опухоль, способны полностью поразить внутренние органы. Науке известно примерно две сотни видов онкологии. Самый распространенные – это новообразование в кишечнике, легких, молочных железах, а также рак простаты. На данный момент медиком удалось назвать изменения в состоянии здоровья, на которые необходимо обратить внимание. Такими симптомами являются изменение во внешности родинок, кашель, проблемы во время глотания пищи, приводящие к расстройству желудка, кровотечение, раны, которые длительное время не заживают, а также резкие изменения привычек кишечника или мочевого пузыря.Ученые подчеркнули, что необходимо придерживаться правильного и сбалансированного питания, вести активный способ жизни, избегать попадания солнечных лучей на тело в опасное время, полностью отказаться от употребления алкоголя и табака, а также следить за весом. Следуя данным рекомендациям возможно значительно сократить риск развития онкологического заболевания.