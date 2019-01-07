У берегов Турции затонул корабль с россиянами на борту
В Чёрном море в 124 километрах от береговой линии Турции затонул корабль «Волго-Балт 214», на борту которого находились 2 россиян, 9 украинцев и 2 азербайджанцев. Семи из них удалось выжить, шестеро погибли.
Уточняется, судно, которое осуществляло транспортировку угля, раскололось надвое. Спасательную операцию развернули береговая охрана и силы турецких ВВС. Сигнал бедствия был получен от экипажа сегодня утром, 7 января.
Видеозапись с места событий обнародована на видеохостинге YouTube.
Уточняется, судно, которое осуществляло транспортировку угля, раскололось надвое. Спасательную операцию развернули береговая охрана и силы турецких ВВС. Сигнал бедствия был получен от экипажа сегодня утром, 7 января.
Видеозапись с места событий обнародована на видеохостинге YouTube.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:43