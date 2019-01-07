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У берегов Турции затонул корабль с россиянами на борту

В Чёрном море в 124 километрах от береговой линии Турции затонул корабль «Волго-Балт 214», на борту которого находились 2 россиян, 9 украинцев и 2 азербайджанцев. Семи из них удалось выжить, шестеро погибли.
У берегов Турции затонул корабль с россиянами на борту

Уточняется, судно, которое осуществляло транспортировку угля, раскололось надвое. Спасательную операцию развернули береговая охрана и силы турецких ВВС. Сигнал бедствия был получен от экипажа сегодня утром, 7 января.

Видеозапись с места событий обнародована на видеохостинге YouTube.



 
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Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:43

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