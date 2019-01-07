На "Avito" продают шестиколёсный пикап «Нива» за 500 000 рублей
На "Avito" продается уникальный шестиколёсный пикап «Нива». Стоимость транспортного средства составила 500 тыс. руб.
Основой для грузового авто послужила модель 2002 г. выпуска. Новая версия пикапа оснащается вместительным грузовым отсеком. Авто продают в Москве. В движение транспортное средство приводится 2,4-литровым силовым агрегатом от «ГАЗели. Мотор способен генерировать 150 «лошадок». Нынешний хозяин шестиколёсной «Нивы» считает, что транспортное средство способно конкурировать с Mercedes-AMG G63, который расценивается в 10 млн. руб. Премиальная версия пикапа на базе «Гелендвагена» оснащается более мощным силовым агрегатом - битурбированным V8 на 544 лошадиных сил. «Ниву» подвергли серьёзной модификации. При этом авто оснастили дополнительной осью колёс, стальным бампером, новыми порогами, блокировкой мостов, гидроусилителем руля. Также авто получит дополнительную оптику.
Крыша авто оснащается экспедиционными багажниками. Автомобиль «обули» в очень большие внедорожные покрышки. Когда пикап доработали, он приобрёл вид настоящего «короля бездорожья». В настоящее время авто на основе «Нивы» успело преодолеть 100 тыс. км.
Основой для грузового авто послужила модель 2002 г. выпуска. Новая версия пикапа оснащается вместительным грузовым отсеком. Авто продают в Москве. В движение транспортное средство приводится 2,4-литровым силовым агрегатом от «ГАЗели. Мотор способен генерировать 150 «лошадок». Нынешний хозяин шестиколёсной «Нивы» считает, что транспортное средство способно конкурировать с Mercedes-AMG G63, который расценивается в 10 млн. руб. Премиальная версия пикапа на базе «Гелендвагена» оснащается более мощным силовым агрегатом - битурбированным V8 на 544 лошадиных сил. «Ниву» подвергли серьёзной модификации. При этом авто оснастили дополнительной осью колёс, стальным бампером, новыми порогами, блокировкой мостов, гидроусилителем руля. Также авто получит дополнительную оптику.
Крыша авто оснащается экспедиционными багажниками. Автомобиль «обули» в очень большие внедорожные покрышки. Когда пикап доработали, он приобрёл вид настоящего «короля бездорожья». В настоящее время авто на основе «Нивы» успело преодолеть 100 тыс. км.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15