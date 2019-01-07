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Наталья Гвоздикова рассказала о трагедиях в своей жизни

Советская актриса Наталья Гвоздикова сегодня празднует свой день рождения. Знаменитость решила дать интервью, в котором рассказала о трагедиях, произошедших в ее жизни.

Наталья Гвоздикова рассказала о трагедиях в своей жизни

Наталья Гвоздикова стала известной после того, как снялась в «Большой перемене» и в «Рожденной революцией». Со своим супругом Евгением Жариковым она снялась в 15 кинокартинах, где чаще всего актеры играли роль образцовой семейной пары. В жизни знаменитостей также царила идиллия. Но после стало известно, что Евгений Жариков не просто жил на две семьи, но имел и еще одну любовницу. Об этом Наталье Гвоздиков сообщила женщина, с которой он жил, и которая родила ему двоих детей. Спустя несколько лет после этого скандала актер скончался.

Наталья Гвоздикова рассказала о трагедиях в своей жизни

Наталья Гвоздикова признается, что любила и любит своего супруга, несмотря ни на что. Ведь они прожили вместе почти 40 лет и актриса помнит только хорошее, поскольку считает, что плохое нужно забывать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:48

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