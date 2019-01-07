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Ученые: Плохое настроение может сигнализировать о проблемах со здоровьем

Ученые Университета из штата Пенсильвания утверждают, что плохое настроение может быть сигналом о появившихся проблемах со здоровьем. Данными проведенных исследований с общественностью поделились представители профильного издания.
Ученые: Плохое настроение может сигнализировать о проблемах со здоровьем

Американские исследователи смогли доказать, что наличие плохого настроения у человека на протяжение всего дня - это верный сигнал, что организм подвержен ряду заболеваний. Например, различным инфекциям и травмам. По словам ученого Дженнифер Грэм-Энгелинд, еще множество тонких особенностей, которые связывают соприкосновение эмоционального процесса взрывного характера и происходящего в организме воспаления, остаются неизвестными.

Исследователи провели ряд экспериментов при участии более двух сотен людей, которые оценивали собственные переживания с помощью смартфона. Помимо множественных ежедневных самооценок, добровольцы обязаны были в конце исследования рассказать о своих воспоминаниях, как позитивных, так и негативных. Проанализировав результаты проведенной работы ученые пришли к выводу, что существует нечто общее, соединяющее ежедневное негативное настроение и маркеры воспаления.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:54

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