Ученые: Плохое настроение может сигнализировать о проблемах со здоровьем





Американские исследователи смогли доказать, что наличие плохого настроения у человека на протяжение всего дня - это верный сигнал, что организм подвержен ряду заболеваний. Например, различным инфекциям и травмам. По словам ученого Дженнифер Грэм-Энгелинд, еще множество тонких особенностей, которые связывают соприкосновение эмоционального процесса взрывного характера и происходящего в организме воспаления, остаются неизвестными.Исследователи провели ряд экспериментов при участии более двух сотен людей, которые оценивали собственные переживания с помощью смартфона. Помимо множественных ежедневных самооценок, добровольцы обязаны были в конце исследования рассказать о своих воспоминаниях, как позитивных, так и негативных. Проанализировав результаты проведенной работы ученые пришли к выводу, что существует нечто общее, соединяющее ежедневное негативное настроение и маркеры воспаления.