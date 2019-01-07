Lamborghini собирается заняться повторным выпуском автомобилей версии Urus





Lamborghini ранее производила внедорожник Urus. Однако первый тираж включал триста экземпляров. Чтобы наладить дальнейший выпуск и увеличить количество версий, итальянские производители должны получить соответствующее разрешение от руководителей Volkswagen Group. По плану фирмы, производство современных новых кроссоверов Urus увеличится до 3000 экземпляров. Эксперты считают, что данный шаг Lamborghini повлияет на реализацию транспортных средств Gallardo, а также Aventador.Обновлённое авто с наивысшей ценой в рамках мирового рынка составит конкуренцию модели Porsche, а также Range Rover. Между тем производитель не собирается выпускать конкурентное транспортное средство. Компания нацелена на создание качественного внедорожника премиум-класса.