АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Lamborghini собирается заняться повторным выпуском автомобилей версии Urus

Руководство итальянского автобренда Lamborghini собирается заняться повторным выпуском автомобилей версии Urus. Согласно ожиданиям, цена на авто окажется намного выше более ранних модификаций.

Lamborghini собирается заняться повторным выпуском автомобилей версии Urus


Lamborghini ранее производила внедорожник Urus. Однако первый тираж включал триста экземпляров. Чтобы наладить дальнейший выпуск и увеличить количество версий, итальянские производители должны получить соответствующее разрешение от руководителей Volkswagen Group. По плану фирмы, производство современных новых кроссоверов Urus увеличится до 3000 экземпляров. Эксперты считают, что данный шаг Lamborghini повлияет на реализацию транспортных средств Gallardo, а также Aventador.

Обновлённое авто с наивысшей ценой в рамках мирового рынка составит конкуренцию модели Porsche, а также Range Rover. Между тем производитель не собирается выпускать конкурентное транспортное средство. Компания нацелена на создание качественного внедорожника премиум-класса.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил два новых
Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премии
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис отправилась
Александр Васильев рассказал о праздновании
Ольга Бузова вместо еды на кухне готовит
Эксперты составили рейтинг любимых авто Джереми
Ученые: Плохое настроение может сигнализировать о
Звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Людмила
Благодаря пажитнику диабетики смогут
Анастасия Тарасова показала в Instagram, как
Нюша показала в Instagram веселое фото с дочерью
Lamborghini собирается заняться повторным
Историки рассказали о появлении традиции
В Сети появились первые кадры восьмого сезона
Игорь Верник оправдался за нарушение правил
В России начнутся продажи обновленной версии
Жертвы Холокоста имеют высокий уровень
Эксперты анонсировали рейтинг самых дешевых
Леди Гага получила «Золотой глобус» за композицию
Патриарх Кирилл поздравит космонавтов МКС с
Очередной шпагат Анастасии Волочковой вызвал
Ученые: Из-за инсульта люди имеют проблемы с
Никита Малинин рассказал, что песня «Котенок»
Компания Razer провела анонс первого игрового
Команда Полины Гагариной устроила ей несколько
Самые необычные рождественские традиции в разных
Ученые: Медицинское оборудование представляет
Ани Лорак "подогрела" слухи о романе с Сергеем
В Сирии открыли места библейской истории для
На поверхности Меркурия уфолог нашел инопланетную
Просмотреть все новости