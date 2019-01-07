Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге





Ночью с 6 на 7 января в православном вероисповедании отмечается праздник Рождества Христова. Президент РФ уже не в первый раз отмечает его в Северной столице.Ежегодно Владимир Путин проводит один из важнейших православных праздников за пределами Москвы. Рождество 2019 года он встретил в Спасо-Преображенском соборе, который находится в городе Санкт-Петербурге. Известно, что в этом храме проводился обряд крещения нынешнего главы государства. Как признается сам Владимир Владимирович, во время крещения священник предлагал назвать его Михаилом.В рамках своей рождественской программы 6 января Путин побывал в детском хосписе, который расположен в Невском районе города. Данное учреждение является первым, которое предоставляет паллиативную помощь детям РФ. Оно открыто в 2003 году. Сотрудники хосписа предоставляют медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь семьям, в которых есть неизлечимо больной ребенок. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил пациентов с праздниками и раздал подарки детям.