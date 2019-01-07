Алла Пугачева ушла со сцены после достижения успехов Муслима Магомаева

Как отметила Алла Пугачева, таких же высот ей достичь все же удалось, а дальше продвигаться было некуда. Перед смертью Муслим Магомаев сообщил ей, что дело сделано и пора бы задуматься об уходе со сцены. Тогда эстрадной певице было 60 лет.Официально об уходе со сцены Алла Пугачева объявила в 2010-м году, своим поступком она все же сдержала данное ею слово. И хотя певица больше не выступает с сольными концертами, иногда она посещает дружеские встречи, записывает новые композиции, и снимается в клипах, продолжая работать в отечественном шоу-бизнесе.