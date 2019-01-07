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Алла Пугачева ушла со сцены после достижения успехов Муслима Магомаева

Сольную карьеру Алла Пугачева завершила из-за Муслима Магомаева. По словам Примадонны, она всячески старалась походить на своего кумира, решив, что покинет сцену, когда достигнет высот коллеги.
Алла Пугачева ушла со сцены после достижения успехов Муслима Магомаева

Как отметила Алла Пугачева, таких же высот ей достичь все же удалось, а дальше продвигаться было некуда. Перед смертью Муслим Магомаев сообщил ей, что дело сделано и пора бы задуматься об уходе со сцены. Тогда эстрадной певице было 60 лет.

Официально об уходе со сцены Алла Пугачева объявила в 2010-м году, своим поступком она все же сдержала данное ею слово. И хотя певица больше не выступает с сольными концертами, иногда она посещает дружеские встречи, записывает новые композиции, и снимается в клипах, продолжая работать в отечественном шоу-бизнесе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:33

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