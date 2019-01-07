Пассажир самолета запечатлел на камеру полет сигарообразного НЛО над Канадой
Сейчас пользователей Сети сложно удивить сюжетами, связанными с внеземными объектами, потому что такие материалы часто публикуются уфологами и свидетелями событий из разных стран. Пассажир самолета запечатлел на камеру полет сигарообразного НЛО над Канадой, заинтересовав своим фото многих независимых исследователей.
Инцидент случился, когда мужчина летел в Британскую Колумбию, обратив внимание на странный объект, пытающийся догнать воздушный транспорт. Он был на большом расстоянии от самолета, но все равно попал в объектив камеры автора сюжета, который был поражен внушительными размерами и необычной формой НЛО.
Очевидец утверждает, что пришельцы на своем корабле решили осмотреть окрестности Нунавута. Юзеры тоже выразили свое мнение, заговорив о новой активности внеземных существ, продолжающих наблюдать за действиями людей. Ученые предпочли не комментировать информацию, а скептики упомянули об оптической иллюзии и природных процессах.
Инцидент случился, когда мужчина летел в Британскую Колумбию, обратив внимание на странный объект, пытающийся догнать воздушный транспорт. Он был на большом расстоянии от самолета, но все равно попал в объектив камеры автора сюжета, который был поражен внушительными размерами и необычной формой НЛО.
Очевидец утверждает, что пришельцы на своем корабле решили осмотреть окрестности Нунавута. Юзеры тоже выразили свое мнение, заговорив о новой активности внеземных существ, продолжающих наблюдать за действиями людей. Ученые предпочли не комментировать информацию, а скептики упомянули об оптической иллюзии и природных процессах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15