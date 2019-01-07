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Пассажир самолета запечатлел на камеру полет сигарообразного НЛО над Канадой

Сейчас пользователей Сети сложно удивить сюжетами, связанными с внеземными объектами, потому что такие материалы часто публикуются уфологами и свидетелями событий из разных стран. Пассажир самолета запечатлел на камеру полет сигарообразного НЛО над Канадой, заинтересовав своим фото многих независимых исследователей.
Пассажир самолета запечатлел на камеру полет сигарообразного НЛО над Канадой

Инцидент случился, когда мужчина летел в Британскую Колумбию, обратив внимание на странный объект, пытающийся догнать воздушный транспорт. Он был на большом расстоянии от самолета, но все равно попал в объектив камеры автора сюжета, который был поражен внушительными размерами и необычной формой НЛО.
Очевидец утверждает, что пришельцы на своем корабле решили осмотреть окрестности Нунавута. Юзеры тоже выразили свое мнение, заговорив о новой активности внеземных существ, продолжающих наблюдать за действиями людей. Ученые предпочли не комментировать информацию, а скептики упомянули об оптической иллюзии и природных процессах.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15

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