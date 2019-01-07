Тяжелая болезнь унесла жизнь финалистки «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой

Родственники Дарии Воскобоевой, у которой осталось двое детей — сын и дочь, не назвали причину смерти. Известно лишь, что она продолжительное время боролась с тяжелой болезнью.Ничего не предвещало трагедии. Шестого числа Дария Воскобоева вместе коллегами по «Битве экстрасенсов» Кристиной Синдаловской и Александрой Бересневой собирались провести праздничное мероприятие «Рождественские гадания». Об этом они заранее сообщили в Instagram. Но за день до встречи все было отменено из-за личных обстоятельств. Дария Воскобоева смогла дойти до финала 17-го сезона «Битвы экстрасенсов», где она заняла 4 место. Себя девушка называла «боевой ведьмой». После участия в «Битве экстрасенсов» она перешла в проект «Дневник экстрасенсов».