АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Тяжелая болезнь унесла жизнь финалистки «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой

В воскресенье 6 января оборвалась жизнь финалистки 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дарии Воскобоевой. Об этом у себя в Instagram сообщили ее коллеги по телешоу Влад Кадони и Антон Мамон.
Тяжелая болезнь унесла жизнь финалистки «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой

Родственники Дарии Воскобоевой, у которой осталось двое детей — сын и дочь, не назвали причину смерти. Известно лишь, что она продолжительное время боролась с тяжелой болезнью.

Ничего не предвещало трагедии. Шестого числа Дария Воскобоева вместе коллегами по «Битве экстрасенсов» Кристиной Синдаловской и Александрой Бересневой собирались провести праздничное мероприятие «Рождественские гадания». Об этом они заранее сообщили в Instagram. Но за день до встречи все было отменено из-за личных обстоятельств. Дария Воскобоева смогла дойти до финала 17-го сезона «Битвы экстрасенсов», где она заняла 4 место. Себя девушка называла «боевой ведьмой». После участия в «Битве экстрасенсов» она перешла в проект «Дневник экстрасенсов».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Некоторые продукты могут помочь людям справиться
Владимир Путин встретил Рождество в
Алла Пугачева ушла со сцены после достижения
Пассажир самолета запечатлел на камеру полет
Максим Галкин поздравил с Рождеством православных
В Сети появились первые фото iPhone 2019 года с
Светлана Лобода порадовала поклонников своей
Тяжелая болезнь унесла жизнь финалистки «Битвы
Версия смартфона Lenovo Z5s выйдет тиражом 4160
Анна Семенович поздравила своих поклонников с
Ученые нашли метод, позволяющий предсказать
Последняя версия Flyme для смартфонов Meizu
Сергей Жуков из «Руки вверх!» опубликовал фото,
Эксперты рассказали, как не попасть в аварию,
Регина Тодоренко рассказала, почему она не спит с
Ученые открыли новый способ уничтожения рака
Эксперты развеяли мифы о близнецах
Канадец сбросил почти 150 кг из-за чувства стыда
Билл Гейт: Ядерная энергия является единственным
Складной Galaxy X получит мощную батарею и
В Челябинской области обнаружили самый высокий
Михаил Галустян забрался в бассейн в одежде и
Ferrari 250 GTO стал стоить больше, чем мешок
Jenax привезёт на CES 2019 «уникальную» гибкую
Обновленные Kia Stonic Mixx и Picanto Wave
Видеокарты NVIDIA с 7-нм GPU появятся в 2020 году
Автопроизводители Швеции и Китая объединились для
Представителем России на «Евровидении» может
Учёные: Земля постепенно отдаляется от Солнца
Игорь Николаев празднует Сочельник с отцом Олегом
Просмотреть все новости