Jenax привезёт на CES 2019 «уникальную» гибкую аккумуляторную батарею
Через несколько дней на мероприятии CES 2019 южнокорейский бренд Jenax первым покажет гибкую аккумуляторную батарею. По сути, это уникальное изобретение, впрочем, ранее подобные продукты уже анонсировались, но речь шла лишь о прототипах, а их гибкость в итоге получалась весьма относительной.
Батарея под названием J.Flex обязательно должна произвести фурор на рынке, считают разработчики, в особенности в интернет-сегменте. Аккумулятор будет гибким, однако в его состав входят литий-ионные ячейки, поэтому во время производства аксессуар останется очень доступным. Более подробная информация появится уже 9 января, в тот же день станет известно и о коммерческом внедрении J.Flex.
Батарея под названием J.Flex обязательно должна произвести фурор на рынке, считают разработчики, в особенности в интернет-сегменте. Аккумулятор будет гибким, однако в его состав входят литий-ионные ячейки, поэтому во время производства аксессуар останется очень доступным. Более подробная информация появится уже 9 января, в тот же день станет известно и о коммерческом внедрении J.Flex.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:48