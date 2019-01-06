Jenax привезёт на CES 2019 «уникальную» гибкую аккумуляторную батарею





Батарея под названием J.Flex обязательно должна произвести фурор на рынке, считают разработчики, в особенности в интернет-сегменте. Аккумулятор будет гибким, однако в его состав входят литий-ионные ячейки, поэтому во время производства аксессуар останется очень доступным. Более подробная информация появится уже 9 января, в тот же день станет известно и о коммерческом внедрении J.Flex.