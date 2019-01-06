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Жителя Новокузнецка суд признал виновным после заказа на AliExpress

В Новокузнецка гражданина осудили после заказа товара на AliExpress. Мужчина заказал очки, после чего против него было выдвинуто обвинение в незаконном обороте специальных средств.
Жителя Новокузнецка суд признал виновным после заказа на AliExpress

Эта история началась осенью 2017 года. Гражданин, который увлекается лыжным спортом, решил приобрести через AliExpress солнцезащитные очки с встроенным модулем камеры. Выбор мужчина сделал при помощи друга, который в итоге проходил по делу как свидетель. Очки были высланы, но в Новокузнецк так и не прибыли. В одном из аэропортов таможенники после изучения документов на продукт, передали подозрительную информацию в правоохранительные органы. Следствием было возбуждено уголовное дело о покушении на противозаконный оборот специальных средств.

В ходе расследования и рассмотрения материалов дела в суде обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что не знал о существовании подобных запретов, при этом отметил, что устройство пришло к нему без флэш-накопителя, а, следовательно, получать какую-либо шпионскую информацию посредством заказанных очков он не мог. Суд признал гражданина виновным и присудил ему штраф. Осужденному придется заплатить 15 000 рублей.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:07

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