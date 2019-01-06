В КНДР запустили технологию распознавания лиц
Эксперты Северной Кореи (КНДР) начали внедрять систему распознавания лиц в общественных местах. На данный момент она установлена в одной из столичных больниц и в нескольких государственных учреждениях. Пока разработка может только собирать статистические данные.
Система распознавания лиц в будущем будет установлена во многих зданиях страны. Разработчики могут уже похвастаться точностью и скоростью ее работы. Она способна запомнить лицо человека и количество посетителей того или иного учреждения.
С начала правления Ким Чен Ына Северная Корея стала проводить множество исследований в технологических направлениях. Благодаря разработке системы с искусственным интеллектом и распознавания лиц власти всех городов государства смогут улучшить многие сферы жизни населения, уверены разработчики.
Система распознавания лиц в будущем будет установлена во многих зданиях страны. Разработчики могут уже похвастаться точностью и скоростью ее работы. Она способна запомнить лицо человека и количество посетителей того или иного учреждения.
С начала правления Ким Чен Ына Северная Корея стала проводить множество исследований в технологических направлениях. Благодаря разработке системы с искусственным интеллектом и распознавания лиц власти всех городов государства смогут улучшить многие сферы жизни населения, уверены разработчики.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:56