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В КНДР запустили технологию распознавания лиц

Эксперты Северной Кореи (КНДР) начали внедрять систему распознавания лиц в общественных местах. На данный момент она установлена в одной из столичных больниц и в нескольких государственных учреждениях. Пока разработка может только собирать статистические данные.

В КНДР запустили технологию распознавания лиц

Система распознавания лиц в будущем будет установлена во многих зданиях страны. Разработчики могут уже похвастаться точностью и скоростью ее работы. Она способна запомнить лицо человека и количество посетителей того или иного учреждения.

С начала правления Ким Чен Ына Северная Корея стала проводить множество исследований в технологических направлениях. Благодаря разработке системы с искусственным интеллектом и распознавания лиц власти всех городов государства смогут улучшить многие сферы жизни населения, уверены разработчики.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:56

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