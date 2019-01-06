В КНДР запустили технологию распознавания лиц





Система распознавания лиц в будущем будет установлена во многих зданиях страны. Разработчики могут уже похвастаться точностью и скоростью ее работы. Она способна запомнить лицо человека и количество посетителей того или иного учреждения.С начала правления Ким Чен Ына Северная Корея стала проводить множество исследований в технологических направлениях. Благодаря разработке системы с искусственным интеллектом и распознавания лиц власти всех городов государства смогут улучшить многие сферы жизни населения, уверены разработчики.