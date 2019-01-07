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Ученые нашли метод, позволяющий предсказать инфаркт

Ученые из Университета Техаса (США) нашли метод, который позволяет предсказать инфаркт или инсульт, который может случиться в течение следующих 10 лет. Они просто измерили количество кальция, накопленного в артериях.

Ученые нашли метод, позволяющий предсказать инфаркт

Авторы исследования изучили КТ-снимки сердца и груди 6 184 добровольцев, группа состояла из людей в возрастной категории от 45 до 84 лет, у которых ранее не диагностировался инфаркт или инсульт. В результате выяснилось, что обладатели «чистых» коронарных артерий на 3% меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Даже несмотря на проблемы с артериальным давлением, высокий уровень «плохого» холестерина или диабет. Таким людям не нужно принимать статины, поскольку, по мнению американских кардиологов, их прописывают только при 7,5% риска.

По словам экспертов, большое отложение кальция на 100% становится причиной проблем с сердцем. Они пришли к выводу, что людям с нормальным уровнем кальция в артериях нет необходимости принимать статины даже при сопутствующих заболеваниях сердечной мышцы. Также ученые рекомендуют регулярно проходить процедуру КТ, поскольку таким образом можно «заглянуть в будущее» и предотвратить возможные патологии.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 08:00

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