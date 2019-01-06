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Tesla принимает заказы в нескольких странах Европы на Model 3

В ноябре прошлого года Tesla начала показ нового автомобиля Model 3 в европейских автосалонах. Это говорит о том, что модель доступна странам Европы с левосторонним движением, и можно сделать заказ.

Tesla принимает заказы в нескольких странах Европы на Model 3

На сегодняшний день доступ к конфигуратору есть только у тех заказчиков, которые согласились оплатить бронирование предзаказа размером в 1 тыс долларов. На официальном сайте Tesla есть возможность «собрать» свой автомобиль и узнать его будущую стоимость. Данной функцией могут воспользоваться жители Испании, Швейцарии, Франции, Германии, Люксембурга. А также есть информация, что конечный заказчик появился и в Китае. Единственным ограничением является то, что компания готова принимать заказы только на Model 3 в известных версиях Long Range Battery и Performance. А модель Battery, которая считается автомобилем среднего класса и является более доступной, пока купить невозможно.

Tesla принимает заказы в нескольких странах Европы на Model 3

Что касается базовой версии Long Range Battery, то во Франции ее стоимость составляет 53,5 тыс евро, и это вариант без усовершенствованного автопилота. А в Италии придется отдать за нее почти 68 тыс евро. Жителям США она обойдется почти в 43 тыс долларов, если правительство сделает скидку.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:14

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