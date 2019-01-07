Канадец сбросил почти 150 кг из-за чувства стыда





В 2016 году в Форте Мак-Муррей из-за разбушевавшихся лесных пожаров проводилась экстренная эвакуация населения. Именно этот случай и стал причиной, по которой канадец из-за стыда взял себя в руки и сбросил почти 150 кг. Тогда, как пояснил мужчина, его вес достигал 257 кг, а при посадке в спасательный вертолёт он занял сразу 2 пассажирских места.Спасённому стало стыдно, что его лишний вес оказался причиной для кого-то остаться ждать следующего экипажа спасателей, он колоссально пересмотрел свои взгляды на жизнь и окружающих, а также решился взять контроль над своим телом в собственные руки, в результате чего и сбросил почти 150 кг.