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Канадец сбросил почти 150 кг из-за чувства стыда

Канадец, страдающий ожирением, похудел почти на 150 кг из-за сильного чувства стыда перед незнакомым человеком. Оказалось, что неприятная ситуация, перевернувшая его жизнь, произошла 2 года назад.

Канадец сбросил почти 150 кг из-за чувства стыда


В 2016 году в Форте Мак-Муррей из-за разбушевавшихся лесных пожаров проводилась экстренная эвакуация населения. Именно этот случай и стал причиной, по которой канадец из-за стыда взял себя в руки и сбросил почти 150 кг. Тогда, как пояснил мужчина, его вес достигал 257 кг, а при посадке в спасательный вертолёт он занял сразу 2 пассажирских места.

Спасённому стало стыдно, что его лишний вес оказался причиной для кого-то остаться ждать следующего экипажа спасателей, он колоссально пересмотрел свои взгляды на жизнь и окружающих, а также решился взять контроль над своим телом в собственные руки, в результате чего и сбросил почти 150 кг.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 02:00

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