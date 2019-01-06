Михаил Галустян забрался в бассейн в одежде и потребовал оставить его в Венесуэле

В микроблоге Михаила Галустяна появилось совершенно неожиданное фото, на котором артист позирует в одежде, забравшись в заполненный водой бассейн. Судя по эффектному снимку, юмориста совершенно не смущает одежда, не предназначенная для плавания в бассейне. Артист выглядит на фото абсолютно беззаботным и чрезвычайно счастливым. Под снимком актер написал: «Просто оставьте меня здесь!». Уточнять, где именно находится это «здесь», актер не стал, но как известно, Михаил Галустян после новогодних корпоративов поспешил в далекую, но теплую Венесуэлу. Многочисленные поклонники оценили юмор популярного КВНщика. Буквально за пару часов фотография и признание Михаила Галустяна собрали почти 130 000 отметок «Нравится», и похоже, что это далеко не предел.«Стола по центру не хватает», «Точно гангстер, просто за вещами присмотреть не кому!», «Братан, и меня с собой забери», «Мишань, тебе в брюках и рубахе то не жарко в воде?», «Круто!» - пишут поклонники.