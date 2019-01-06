АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Михаил Галустян забрался в бассейн в одежде и потребовал оставить его в Венесуэле

Звездный юморист Михаил Галустян отправился на зимние каникулы в теплые края, забрался прямо в одежде в бассейн и потребовал оставить его в солнечной Венесуэле. Пост знаменитости порадовал многочисленных подписчиков в Instagram.

Михаил Галустян забрался в бассейн в одежде и потребовал оставить его в Венесуэле

В микроблоге Михаила Галустяна появилось совершенно неожиданное фото, на котором артист позирует в одежде, забравшись в заполненный водой бассейн. Судя по эффектному снимку, юмориста совершенно не смущает одежда, не предназначенная для плавания в бассейне. Артист выглядит на фото абсолютно беззаботным и чрезвычайно счастливым. Под снимком актер написал: «Просто оставьте меня здесь!». Уточнять, где именно находится это «здесь», актер не стал, но как известно, Михаил Галустян после новогодних корпоративов поспешил в далекую, но теплую Венесуэлу. Многочисленные поклонники оценили юмор популярного КВНщика. Буквально за пару часов фотография и признание Михаила Галустяна собрали почти 130 000 отметок «Нравится», и похоже, что это далеко не предел.

Михаил Галустян забрался в бассейн в одежде и потребовал оставить его в Венесуэле

«Стола по центру не хватает», «Точно гангстер, просто за вещами присмотреть не кому!», «Братан, и меня с собой забери», «Мишань, тебе в брюках и рубахе то не жарко в воде?», «Круто!» - пишут поклонники.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинской области обнаружили самый высокий
Михаил Галустян забрался в бассейн в одежде и
Ferrari 250 GTO стал стоить больше, чем мешок
Jenax привезёт на CES 2019 «уникальную» гибкую
Обновленные Kia Stonic Mixx и Picanto Wave
Видеокарты NVIDIA с 7-нм GPU появятся в 2020 году
Автопроизводители Швеции и Китая объединились для
Представителем России на «Евровидении» может
Учёные: Земля постепенно отдаляется от Солнца
Игорь Николаев празднует Сочельник с отцом Олегом
Audi A8 перевоплотится в универсал повышенной
Андрей Малахов принял эстафету #верую от Николая
Джоан Роулинг придумала новую жуткую подробность
Кроссовер Kamiq от Skoda вызвал настоящий ажиотаж
Анна Михалкова рассказала, как стыдилась родной
Жителя Новокузнецка суд признал виновным после
Эксперты рассказали, полезна ли манная каша детям
В КНДР запустили технологию распознавания лиц
Ребёнка Меган Маркл и принца Гарри могут лишить
Нюша раскрыла секрет свежести своего лица без
Лариса Гузеева не одобряет пагубную привычку
Tesla принимает заказы в нескольких странах
Актриса Людмила Артемьева рассказала, чему ее
Анна Хилькевич похвасталась 4-месячной дочерью,
В Apple объяснили, почему корпус планшетов iPad
ВМС США направили в Чёрное море десантный корабль
Рейтинг самых долговечных авто опубликован в Сети
Эксперты: Потребительская корзина в 2019 году
Китайский танкист: С танком Type 99A2
«Это месть»: Певица Наргиз Закирова опровергла
Просмотреть все новости