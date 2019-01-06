Ferrari 250 GTO стал стоить больше, чем мешок золота





Поскольку вес транспортного средства чуть превышает 875 килограммов, то 1 грамм автомобиля обойдется примерно в 55 долларов, а это на 13 долларов дороже золота в таком же эквиваленте. Безусловно, не каждый экземпляр суперкара Ferrari 250 GTO будет продан на аукционе почти за 50 миллионов долларов, однако можно предположить, что со временем на торгах удастся реализовать транспортное средство примерно за 45-46 миллионов долларов, считают аналитики. Поэтому даже в случае рухнувшего авторынка стоимость подобных раритетных суперкаров будет примерно прежней.