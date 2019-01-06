Учёные: Земля постепенно отдаляется от Солнца
Учёные заявили, что Земля, как и другие известные науке планеты Солнечной системы, постепенно отдаляется от Солнца. Несмотря на полученные данные, в этом году Голубая планета достигла наиболее близкой к светилу точке - перигелия.
Астрономы постоянно изучают динамику вращения планет вокруг собственной оси и своей звезды, и недавно заметили, что Земля, пусть и незначительными темпами, но постепенно отдаляется от Солнца. Как оказалось, происходит это за счёт того, что со временем светило уменьшается в массе, а все расположенные вокруг него планеты медленно движутся за пределы Солнечной системы. К примеру, Земля, как посчитали учёные, за прошедший 2018 год отдалилась от своей звезды на 1,5 см, что на первый взгляд кажется совершенно незначительным показателем, но через 50 или 100 лет такое движение будет иметь определённые последствия.
К слову, масса Солнца уменьшается ежегодно, и остановить этот процесс не представляется возможным, так как имеющиеся на Звезде запасы ядерного топлива беспрерывно сгорают. Учёные уже подтвердили тот факт, что Земля ежегодно отдаляется от Солнца, двигаясь по спирали от центра Солнечной системы.
Астрономы постоянно изучают динамику вращения планет вокруг собственной оси и своей звезды, и недавно заметили, что Земля, пусть и незначительными темпами, но постепенно отдаляется от Солнца. Как оказалось, происходит это за счёт того, что со временем светило уменьшается в массе, а все расположенные вокруг него планеты медленно движутся за пределы Солнечной системы. К примеру, Земля, как посчитали учёные, за прошедший 2018 год отдалилась от своей звезды на 1,5 см, что на первый взгляд кажется совершенно незначительным показателем, но через 50 или 100 лет такое движение будет иметь определённые последствия.
К слову, масса Солнца уменьшается ежегодно, и остановить этот процесс не представляется возможным, так как имеющиеся на Звезде запасы ядерного топлива беспрерывно сгорают. Учёные уже подтвердили тот факт, что Земля ежегодно отдаляется от Солнца, двигаясь по спирали от центра Солнечной системы.
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 20:00