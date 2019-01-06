Эксперты: Потребительская корзина в 2019 году подорожает на 5%





Эксперты уверены, что повышение цен в первую очередь коснется мясных продуктов и сахара, однако россиянам не стоит сильно волноваться по поводу увеличения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, поскольку на все социальные товары, как и ранее, будет действовать льготная ставка в 10%. В целом потребкорзина может стать дороже в 2019 году на 5%. При этом равномерным рост ценников не будет. Например, мясные товары могут вырасти на 15%. В этом случае на повышение стоимости окажет влияние потеря поголовья от ограничений на применение антибиотиков.Что касается роста цен на сахар, то в начале первого квартала он несколько замедлится, однако по итогам года стоимость продукта увеличится на 10%. Примерно на 5% вырастут ценники на крупы и хлеб, аналогичного роста можно ожидать на молоко, масло и плодоовощную продукцию. При этом недостатка товаров на рынке не будет.