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Эксперты: Потребительская корзина в 2019 году подорожает на 5%

По мнению ряда экспертов, потребительская корзина в 2019 году подорожает в среднем на 5%. Повлиять на это могут несколько факторов.
Эксперты: Потребительская корзина в 2019 году подорожает на 5%

Эксперты уверены, что повышение цен в первую очередь коснется мясных продуктов и сахара, однако россиянам не стоит сильно волноваться по поводу увеличения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, поскольку на все социальные товары, как и ранее, будет действовать льготная ставка в 10%. В целом потребкорзина может стать дороже в 2019 году на 5%. При этом равномерным рост ценников не будет. Например, мясные товары могут вырасти на 15%. В этом случае на повышение стоимости окажет влияние потеря поголовья от ограничений на применение антибиотиков.

Что касается роста цен на сахар, то в начале первого квартала он несколько замедлится, однако по итогам года стоимость продукта увеличится на 10%. Примерно на 5% вырастут ценники на крупы и хлеб, аналогичного роста можно ожидать на молоко, масло и плодоовощную продукцию. При этом недостатка товаров на рынке не будет.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:52

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