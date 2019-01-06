В Apple объяснили, почему корпус планшетов iPad Pro гнется





В Apple решили воспользоваться новшеством под названием «совместное формирование», данный способ позволяет правильно установить антенные вставки, добавив туда пластмассу. А она в свою очередь обрабатывается фрезой. Также может быть причина в обновленном дизайне, ведь планшет имеет ровные грани. Специалисты технологической службы компании заявили, что допускается минимальный изгиб до 0,4 мм.В сети интернет большинство пользователей уже пожаловались на то, что покупкой очень не довольны, поскольку корпус их гаджета уже погнулся.