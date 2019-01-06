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В Apple объяснили, почему корпус планшетов iPad Pro гнется

Сотрудники компании Apple объяснили пользователям, по какой причине корпус их новых планшетов iPad Pro гнется. Это происходит из-за внедрения новых технологий для литья корпуса.

В Apple объяснили, почему корпус планшетов iPad Pro гнется

В Apple решили воспользоваться новшеством под названием «совместное формирование», данный способ позволяет правильно установить антенные вставки, добавив туда пластмассу. А она в свою очередь обрабатывается фрезой. Также может быть причина в обновленном дизайне, ведь планшет имеет ровные грани. Специалисты технологической службы компании заявили, что допускается минимальный изгиб до 0,4 мм.

В сети интернет большинство пользователей уже пожаловались на то, что покупкой очень не довольны, поскольку корпус их гаджета уже погнулся.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:30

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