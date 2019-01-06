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Победители «Русского лото» не торопятся забирать свои 500 млн

Не так давно стало известно, что двое граждан России выиграли по 500 млн рублей в лотерее «Русское лото». Выигрышные билеты достались счастливчикам из новогоднего тиража. Однако жители Санкт-Петербурга и города в Свердловской области не торопятся забирать выигрыш и не выходят на связь с организаторами.
Победители «Русского лото» не торопятся забирать свои 500 млн

По словам операционного директора по маркетингу АО "ТК "Центр» Варвары Басанович, практика показывает, что победители стараются заявить о себе в течении максимум 2 недель. Однако в этот раз ожидание звонка несколько затянулось. Предположительно, это происходит по причине отъезда на отдых, новогодней суматохи, или они просто не верят, что с ними произошло такое счастье. Ведь сумма достаточно внушительная.

В связи с этим, организаторы лотереи рекомендуют еще раз посмотреть на свои билеты, проверить их на предмет выигрыша, и как можно скорее выйти на связь.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:34

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