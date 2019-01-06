В России качество бензина будет контролироваться от завода до бензобака
Количество некачественного бензина и дизельного топлива, начиная с 2015 года, стало меньше почти в 2 раза. В правительстве намерены приложить все усилия, чтобы продолжить положительную тенденцию, сведя к минимуму поставки фальсифицированного топлива.
Чиновники намерены ввести систему, которая будет прослеживать качество топлива, начиная от нефтеперерабатывающего завода и заканчивая бензобаком. Пилотный проект соответствующей системы планируют запустить уже в ближайшие месяцы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Задачей рабочей группы будет являться проработка вопросов архитектуры и создания качественной системы контроля за топливом от НПЗ до бензобака. Специалисты будут также исследовать количественные и качественные характеристики бензина.
Данное нововведение поможет понять, где возник фальсифицированный продукт: на нефтебазе, во время транспортировки, или в самой АЗС, заключил Мантуров.
Чиновники намерены ввести систему, которая будет прослеживать качество топлива, начиная от нефтеперерабатывающего завода и заканчивая бензобаком. Пилотный проект соответствующей системы планируют запустить уже в ближайшие месяцы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Задачей рабочей группы будет являться проработка вопросов архитектуры и создания качественной системы контроля за топливом от НПЗ до бензобака. Специалисты будут также исследовать количественные и качественные характеристики бензина.
Данное нововведение поможет понять, где возник фальсифицированный продукт: на нефтебазе, во время транспортировки, или в самой АЗС, заключил Мантуров.
Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:49