В России качество бензина будет контролироваться от завода до бензобака





Чиновники намерены ввести систему, которая будет прослеживать качество топлива, начиная от нефтеперерабатывающего завода и заканчивая бензобаком. Пилотный проект соответствующей системы планируют запустить уже в ближайшие месяцы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Задачей рабочей группы будет являться проработка вопросов архитектуры и создания качественной системы контроля за топливом от НПЗ до бензобака. Специалисты будут также исследовать количественные и качественные характеристики бензина.Данное нововведение поможет понять, где возник фальсифицированный продукт: на нефтебазе, во время транспортировки, или в самой АЗС, заключил Мантуров.