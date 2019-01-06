Мария Кожевникова отыскала крестного отца, которого не видела около 30 лет

По словам Марии Кожевниковой, то, что с ней произошло это настоящее чудо, которого она сама уже и не ждала. Звезда призналась, что все произошло неожиданно и молниеносно, но теперь она каждый день на связи со своим крестным отцом и получает от него заботу сразу за все 30 лет. В конце поста Мария Кожевникова призналась, что любит своего нашедшегося родственника. Публикацию звездная артистка сопроводила фотографией, на которой позирует в обнимку с крестным. Подписчики поспешили оценить новый пост, многие из них пишут, что потеряли своих крестных и были бы счастливы их отыскать, как это получилось сделать у любимой актрисы.К слову, Марии Кожевниковой сейчас действительно важна поддержка неравнодушных людей. Перед самым празднованием Нового года звезда и ее младший сын серьезно заболели. Об этом актриса сообщила в микроблоге. Мария Кожевникова опубликовала фото своей руки с капельницей и рассказала, что держалась до последнего, но больше всего ей больно от того, что также заболел ее младший сын Васечка.Подписчики поддерживают любимую артистку и желают им с ребенком скорейшего выздоровления. Также пользователи поздравляют знаменитость с тем, что она нашла человека, которого так давно потеряла.