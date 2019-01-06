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Мария Кожевникова отыскала крестного отца, которого не видела около 30 лет

Актриса Мария Кожевникова рассказала в своем Instagram о самой важной находке 2018 года. Как оказалось, звезда нашла своего крестного отца, которого в свои 33 года уже и надеялась встретить снова.

Мария Кожевникова отыскала крестного отца, которого не видела около 30 лет

По словам Марии Кожевниковой, то, что с ней произошло это настоящее чудо, которого она сама уже и не ждала. Звезда призналась, что все произошло неожиданно и молниеносно, но теперь она каждый день на связи со своим крестным отцом и получает от него заботу сразу за все 30 лет. В конце поста Мария Кожевникова призналась, что любит своего нашедшегося родственника. Публикацию звездная артистка сопроводила фотографией, на которой позирует в обнимку с крестным. Подписчики поспешили оценить новый пост, многие из них пишут, что потеряли своих крестных и были бы счастливы их отыскать, как это получилось сделать у любимой актрисы.

К слову, Марии Кожевниковой сейчас действительно важна поддержка неравнодушных людей. Перед самым празднованием Нового года звезда и ее младший сын серьезно заболели. Об этом актриса сообщила в микроблоге. Мария Кожевникова опубликовала фото своей руки с капельницей и рассказала, что держалась до последнего, но больше всего ей больно от того, что также заболел ее младший сын Васечка.

Мария Кожевникова отыскала крестного отца, которого не видела около 30 лет

Подписчики поддерживают любимую артистку и желают им с ребенком скорейшего выздоровления. Также пользователи поздравляют знаменитость с тем, что она нашла человека, которого так давно потеряла.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 12:45

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