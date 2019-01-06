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ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ на начало 2019 года

Независимые эксперты одного из профильных изданий составили новый автомобильный рейтинг. Речь идет о Топ-5 самых дешевых иномарок в РФ на начало 2019 года.
ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ на начало 2019 года

Начало нового года ознаменовалось ростом автомобильных цен. Всему виной повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Впрочем, пока не все компании изменили цены на предлагаемую продукцию в связи с праздничными и выходными днями. При этом эксперты заверяют, это, несомненно, произойдет. Итак, на первом месте Топ-5 самых бюджетных автомобилей иностранного производства попал седан Brilliance H230. Базовая комплектация данной модели обойдется в 459 9000 рублей, ее ценник с декабря пока остался без изменений. На второй позиции идет Datsun on-DO, за который придется выложить сумму от 466 000 рублей. Далее идет хэтчбек Brilliance H230. Эта модель недавно появилась на рынке, ее ценник составляет 514 900 рублей, она пришла на смену седану Oley, который обходился в конце минувшего года в 491 000 рублей.

Третье место отошло иномарке Renault Logan, стоимость которого стартует от 534 000 рублей. На четвертой позиции расположился автомобиль Sandero с аналогичным ценником. На пятом месте оказался хэтч mi-DO с начальным ценником от 536 000 рублей. Эта модель попала в Топ исключительно благодаря отсутствию модельной линейки Ravon.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 11:22

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