В Госдуме предложили отменить транспортный налог для категорий населения с низким уровнем доходов
Депутаты Госдумы считают уместным избавлять владельцев машин старше 10 лет, цена которых составляет не более миллиона рублей, от уплаты транспортного налога. Соответствующее письмо недавно было отправлено министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
По мнению депутатов, на данный момент наблюдается не самый высокий уровень благосостояния россиян, поэтому они всё чаще делают акцент на приобретении подержанных машин. Поэтому предлагается поддержать те слои населения, которые не имеют возможности для приобретения даже нового российского автомобиля. Таким образом, если не облагать налогами бюджетные транспортные средства, государство улучшит положение категорий населения с небольшим уровнем доходов.
По мнению депутатов, на данный момент наблюдается не самый высокий уровень благосостояния россиян, поэтому они всё чаще делают акцент на приобретении подержанных машин. Поэтому предлагается поддержать те слои населения, которые не имеют возможности для приобретения даже нового российского автомобиля. Таким образом, если не облагать налогами бюджетные транспортные средства, государство улучшит положение категорий населения с небольшим уровнем доходов.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:58