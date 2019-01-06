Минобороны Великобритании: Черное море никогда не принадлежало России





Министр, слова которого цитирует информагентство Reuters, акцентировал общественное внимание на то, что инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе случился в международной акватории, и в этом регионе необходимо соблюдать нормы международного законодательства.Уильямсон призвал мир сплотиться и дать России «достойный ответ». Он напомнил о недавнем прибытии в пор Одессы корабля ВМС Великобритании и подчеркнул, что в Черном море имеют право находиться корабли разных стран, а не только с флагом РФ.Ранее киевские власти заявили о намерении снова отправить в Керченский пролив свои суда. Политологи расценили этот шаг как желание создать новую провокацию и усугубить и без того непростые российско-украинские отношения.