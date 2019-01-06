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Минобороны Великобритании: Черное море никогда не принадлежало России

Черное море никогда не принадлежало России и не принадлежит в настоящее время. С таким категоричным заявлением выступил глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон, призвавший мировую общественность активно противостоять любым действиям Москвы в данном регионе.

Минобороны Великобритании: Черное море никогда не принадлежало России

Министр, слова которого цитирует информагентство Reuters, акцентировал общественное внимание на то, что инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе случился в международной акватории, и в этом регионе необходимо соблюдать нормы международного законодательства.

Уильямсон призвал мир сплотиться и дать России «достойный ответ». Он напомнил о недавнем прибытии в пор Одессы корабля ВМС Великобритании и подчеркнул, что в Черном море имеют право находиться корабли разных стран, а не только с флагом РФ.

Ранее киевские власти заявили о намерении снова отправить в Керченский пролив свои суда. Политологи расценили этот шаг как желание создать новую провокацию и усугубить и без того непростые российско-украинские отношения.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:51

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