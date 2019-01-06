АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

«Купил иномарку»: Рэпер Элджей сделал себе подарок на 10 миллионов рублей

Рэп-исполнитель Элджей сделал себе на Новый год роскошный подарок примерно за 10 миллионов рублей. Певец приобрел себе новенький спорткар одного известного немецкого бренда. Поклонники оценили выбор артиста.
«Купил иномарку»: Рэпер Элджей сделал себе подарок на 10 миллионов рублей

Фото нового автомобиля Элджей обнародовал в Instagram. При этом комментировать свою покупку рэпер не стал. Позже певец показал на видео, как осваивает новую машину. Пользователи оценили роскошную обновку своего кумира и подсчитали, что она обошлась знаменитости примерно в 10 миллионов рублей. Также Элджей недавно подарил шикарную машину своему отцу. Делает певец не менее дорогостоящие подарки и своей возлюбленной - Насте Ивлеевой. Ведущая получила от звездного исполнителя роскошные часы. Поклонникам такие поступки кумира безумно нравятся, они не перестают восхищаться исполнителем в социальных сетях.
«Купил иномарку»: Рэпер Элджей сделал себе подарок на 10 миллионов рублей

Стоит отметить, что Элджей в 2018 году вошел в список самых высокооплачиваемых исполнителей. Как подсчитали некоторые ресурсы, всего певец заработал за год 53 миллиона. Фанаты уверены, что и новый 2019 год будет для артиста таким же успешным.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 09:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Святослав Ещенко из «Кривого зеркала» признался,
Анжелика Варум экономит на концертных нарядах
Ани Лорак и Лилию Подкопаеву фанаты заподозрили в
Ученые продолжают попытки разгадать секрет
Минобороны Великобритании: Черное море никогда не
Депутат Милонов снялся в клипе и зачитал рэп про
Дочь певицы Славы Александра опубликовала
«Купил иномарку»: Рэпер Элджей сделал себе
Леонардо Ди Каприо оказался замешан в схеме по
Евгения Медведева и Алексей Серебряков снялись в
Кристина Асмус и Гарик Харламов трогательно
Ученые рассказали, о чем свидетельствует желание
Маруся Зыкова рассказала, как пережила тайфун на
Александр Гобозов рассказал, как можно скинуть
Медики рассказали о пользе семечек в борьбе с
Дмитрий Тарасов терпит неудачи в карьере
В Сети появились первые фото новой версии
Эксперты рассказали, почему не надо долго греть
Экс-супруга Ивана Краско сняла комнату и начала
Канье Уэст на Рождество подарил Ким Кардашян
Филипп Киркоров отужинал золотым стейком за 25
Стали известны самые популярные вопросы от
Эксперты назвали объёмы АКБ новых смартфонов
Ученые: Женщины «жаворонки» способны быстрее
Похудевшая Мерайя Кери показала аппетитную
Aviar выведет на рынок России современную версию
Ученые смогли назвать пять вариантов гибели
Россиянам посоветовали восстанавливать режим сна
Kia Optima Sportswagon PHEV будет стоить почти 3
Кэтрин Зета-Джонс нарядилась в украинское
Просмотреть все новости