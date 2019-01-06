«Купил иномарку»: Рэпер Элджей сделал себе подарок на 10 миллионов рублей
Рэп-исполнитель Элджей сделал себе на Новый год роскошный подарок примерно за 10 миллионов рублей. Певец приобрел себе новенький спорткар одного известного немецкого бренда. Поклонники оценили выбор артиста.
Фото нового автомобиля Элджей обнародовал в Instagram. При этом комментировать свою покупку рэпер не стал. Позже певец показал на видео, как осваивает новую машину. Пользователи оценили роскошную обновку своего кумира и подсчитали, что она обошлась знаменитости примерно в 10 миллионов рублей. Также Элджей недавно подарил шикарную машину своему отцу. Делает певец не менее дорогостоящие подарки и своей возлюбленной - Насте Ивлеевой. Ведущая получила от звездного исполнителя роскошные часы. Поклонникам такие поступки кумира безумно нравятся, они не перестают восхищаться исполнителем в социальных сетях.
Стоит отметить, что Элджей в 2018 году вошел в список самых высокооплачиваемых исполнителей. Как подсчитали некоторые ресурсы, всего певец заработал за год 53 миллиона. Фанаты уверены, что и новый 2019 год будет для артиста таким же успешным.
Фото нового автомобиля Элджей обнародовал в Instagram. При этом комментировать свою покупку рэпер не стал. Позже певец показал на видео, как осваивает новую машину. Пользователи оценили роскошную обновку своего кумира и подсчитали, что она обошлась знаменитости примерно в 10 миллионов рублей. Также Элджей недавно подарил шикарную машину своему отцу. Делает певец не менее дорогостоящие подарки и своей возлюбленной - Насте Ивлеевой. Ведущая получила от звездного исполнителя роскошные часы. Поклонникам такие поступки кумира безумно нравятся, они не перестают восхищаться исполнителем в социальных сетях.
Стоит отметить, что Элджей в 2018 году вошел в список самых высокооплачиваемых исполнителей. Как подсчитали некоторые ресурсы, всего певец заработал за год 53 миллиона. Фанаты уверены, что и новый 2019 год будет для артиста таким же успешным.