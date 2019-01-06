«Купил иномарку»: Рэпер Элджей сделал себе подарок на 10 миллионов рублей





Фото нового автомобиля Элджей обнародовал в Instagram. При этом комментировать свою покупку рэпер не стал. Позже певец показал на видео, как осваивает новую машину. Пользователи оценили роскошную обновку своего кумира и подсчитали, что она обошлась знаменитости примерно в 10 миллионов рублей. Также Элджей недавно подарил шикарную машину своему отцу. Делает певец не менее дорогостоящие подарки и своей возлюбленной - Насте Ивлеевой. Ведущая получила от звездного исполнителя роскошные часы. Поклонникам такие поступки кумира безумно нравятся, они не перестают восхищаться исполнителем в социальных сетях.Стоит отметить, что Элджей в 2018 году вошел в список самых высокооплачиваемых исполнителей. Как подсчитали некоторые ресурсы, всего певец заработал за год 53 миллиона. Фанаты уверены, что и новый 2019 год будет для артиста таким же успешным.