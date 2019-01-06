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Маруся Зыкова рассказала, как пережила тайфун на отдыхе в Таиланде

Актриса Маруся Зыкова, известная зрителю по участию в проектах «Даешь молодежь» и «Большая разница», рассказала, как вместе с возлюбленным Евгением Морозовым смогла пережить тайфун в Таиланде. Во время стихийного бедствия звездная пара как раз отдыхала в популярном туристическом центре.


Маруся Зыкова рассказала, как пережила тайфун на отдыхе в Таиланде

Влюбленные отправились в Таиланд еще в конце прошлого года, для отдыха они выбрали город Чиангмай, расположенный в горной местности в северной части государства. Несмотря на то, что тайфун особенно опасен в прибрежных районах, туристам, проводящим время в горах, также сообщили о возможном риске и посоветовали покинуть страну.

Однако многие отдыхающие, в числе которых были Маруся Зыкова и Евгений Морозов, не поддались паническим настроениям и решили продолжить отдых на экзотическом курорте.

Маруся Зыкова рассказала, как пережила тайфун на отдыхе в Таиланде

Актриса описала случившееся стихийное бедствие, используя сравнение «ожидание/реальность». По ее словам, все ожидали тайфун, которого не было в Таиланде 50 лет. В реальности же шторм проявился лишь в отключении электричества на 3 часа, ветре со скоростью 20 м/с и продолжительном дожде.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:21

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