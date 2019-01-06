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Евгения Медведева и Алексей Серебряков снялись в канадском фильме

Прославленная российская фигуристка Евгения Медведева и российский актер Алексей Серебряков снялись в канадской картине The Petrichor. Информацию об этом предоставил источник IMDв.


Евгения Медведева и Алексей Серебряков снялись в канадском фильме

Евгения Медведева предстанет перед зрителем в привычном для себя амплуа. Ее героиней является бывшая фигуристка Майя, которая, не достигнув профессиональных высот в юном возрасте, предпринимает попытку вернуться в этот вид спорт в 30 лет.

Партнером звезды фигурного катания по съемочной площадке выступил популярный российский актер Алексей Серебряков. Ему досталась главная роль в кинопроекте.

О дате премьерного показа фильма пока ничего не сообщается.

Евгения Медведева, несмотря на 19-летний возраст, успела завоевать несколько значимых наград в соревнованиях по фигурному катанию. В ее послужном списке участие и победы в зимних Олимпийских игр 2018 года, Чемпионате мира и Европы, финальных этапах Гран-при.



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:51

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