Евгения Медведева и Алексей Серебряков снялись в канадском фильме





Евгения Медведева предстанет перед зрителем в привычном для себя амплуа. Ее героиней является бывшая фигуристка Майя, которая, не достигнув профессиональных высот в юном возрасте, предпринимает попытку вернуться в этот вид спорт в 30 лет.Партнером звезды фигурного катания по съемочной площадке выступил популярный российский актер Алексей Серебряков. Ему досталась главная роль в кинопроекте.О дате премьерного показа фильма пока ничего не сообщается.Евгения Медведева, несмотря на 19-летний возраст, успела завоевать несколько значимых наград в соревнованиях по фигурному катанию. В ее послужном списке участие и победы в зимних Олимпийских игр 2018 года, Чемпионате мира и Европы, финальных этапах Гран-при.