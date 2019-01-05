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Специалисты раскрыли лучшие тенденции в сексе в текущем году

Специалисты рассказали о лучших тенденциях в сексе текущего года. По мнению экспертов, в наступившем году увеличится количество желающих купить секс-куклы, которые становятся больше похожими на людей.

Специалисты раскрыли лучшие тенденции в сексе в текущем году


Создатели работают над тем, чтобы больше разнообразить роботов, нравящихся людям. Уже прошло время секс-кукол, имеющих пустые глаза. Вскоре ожидается революция ИИ в вопросе интима. Намного увеличится выбор сексуальных современных устройств. Люди смогут адаптировать их непосредственно индивидуально под себя. AI Sex doll за счёт биометрических данных узнает, что любит владелец секс-игрушки, а также будет реагировать на эти пожелания. Устройства даже получат возможность выкрикивать различные нецензурные слова.

Согласно обещаниям разработчиков, на современный рынок будет выпущено намного больше игрушек для мужчин. Последним трендом фирмы LELO на текущий год являются секс-игрушки на основе звуковой специальной технологии, помогающей отыскать новые способы стимуляции нервных человеческих окончаний. В прошлом году уже выпустили версию LELO SONA, которая полагается на звуковые распространяющиеся волны, стимулирующие эрогенные зоны женщины. В свою очередь, эффект новинки усилится во много раз.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:37

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