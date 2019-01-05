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Программа для смартфонов поможет слепым распознать эмоции собеседника

Разработчики из Huawei создали программу для смартфона, способную распознавать человеческие эмоции, а также воспроизводить определенные звуки и отображать снимки на дисплее. Приложение разработано специально для слепых и слабовидящих людей, заявило издание New Atlas.
Программа для смартфонов поможет слепым распознать эмоции собеседника

В последнее время разработчики ПО уделяют немало внимания возможностям, которые облегчат людям с ограниченными способностями использование различных девайсов. Впрочем, на сегодняшний день подобные функции хорошо выделяются лишь при использовании самого гаджета и не позволяют инвалидам взаимодействовать с реальным миром. Программа Facing Emotions может распознавать человеческие эмоции прямо перед камерой устройства, сообщая о них параллельно юзеру удобным способом.

При работе приложение смартфон необходимо держать в руке, затем, используя заднюю камеру, гаджет начнет распознавать вид мимики на лице. Пока специалисты смогли обучить алгоритм распознанию семи видов эмоций, начиная счастьем и заканчивая гневом и отвращением. Последний шаг – воспроизведение соответствующего звука и отображение на дисплее модели лица с такой эмоцией. На данный момент ПО уже есть в сервисе Google Play, но его пока могут загружать лишь владельцы Huawei Mate 20 Pro.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:06

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