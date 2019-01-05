Программа для смартфонов поможет слепым распознать эмоции собеседника





В последнее время разработчики ПО уделяют немало внимания возможностям, которые облегчат людям с ограниченными способностями использование различных девайсов. Впрочем, на сегодняшний день подобные функции хорошо выделяются лишь при использовании самого гаджета и не позволяют инвалидам взаимодействовать с реальным миром. Программа Facing Emotions может распознавать человеческие эмоции прямо перед камерой устройства, сообщая о них параллельно юзеру удобным способом.При работе приложение смартфон необходимо держать в руке, затем, используя заднюю камеру, гаджет начнет распознавать вид мимики на лице. Пока специалисты смогли обучить алгоритм распознанию семи видов эмоций, начиная счастьем и заканчивая гневом и отвращением. Последний шаг – воспроизведение соответствующего звука и отображение на дисплее модели лица с такой эмоцией. На данный момент ПО уже есть в сервисе Google Play, но его пока могут загружать лишь владельцы Huawei Mate 20 Pro.