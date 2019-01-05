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Экономисты: В 2019 году мир распадётся на несколько валютных зон

Финансовый эксперт из департамента "Альпари" заявил, что в 2019 году мир распадётся на валютные зоны. Глобальный пакет акций перейдёт от США к Китаю.

Экономисты: В 2019 году мир распадётся на несколько валютных зон

По мнению директора "Альпари", экономическая ситуация в России и в мире в будущем году по сравнению с 2018-м будет куда сложнее. Прогнозы сравнимы в кризисом 2008 года и представляют собой "прыжок над пропастью". Повышенная США ставка ФРС негативно отразится на мировом рынке.

Впрочем, глобальных конфликтов можно будет избежать благодаря наличию ядерного оружия у тех или иных держав. При этом аналитик не советует россиянам питать иллюзий, будто в ближайший год предвидятся перемены к лучшему.

Финансовая система страны окажется в кризисном состоянии. На рынке акций США "пузырь" может лопнуть, а мировую экономику ожидает рецессия. Под давлением окажутся валютный и нефтяной рынки. Долларовый мир также может рухнуть, распавшись на валютные зоны. Контрольный пакет акций, между тем, перейдёт от Запада к Китаю.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:48

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