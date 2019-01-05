Экономисты: В 2019 году мир распадётся на несколько валютных зон





По мнению директора "Альпари", экономическая ситуация в России и в мире в будущем году по сравнению с 2018-м будет куда сложнее. Прогнозы сравнимы в кризисом 2008 года и представляют собой "прыжок над пропастью". Повышенная США ставка ФРС негативно отразится на мировом рынке.Впрочем, глобальных конфликтов можно будет избежать благодаря наличию ядерного оружия у тех или иных держав. При этом аналитик не советует россиянам питать иллюзий, будто в ближайший год предвидятся перемены к лучшему.Финансовая система страны окажется в кризисном состоянии. На рынке акций США "пузырь" может лопнуть, а мировую экономику ожидает рецессия. Под давлением окажутся валютный и нефтяной рынки. Долларовый мир также может рухнуть, распавшись на валютные зоны. Контрольный пакет акций, между тем, перейдёт от Запада к Китаю.