Зонд-ретранслятор Queqiao сфотографировал Землю и обратную сторону Луны





Главной задачей миссии является фотографирование поверхности Луны, также «Чанъэ-4» должен изучать грунт объекта, а также выявить, можно ли в этом районе вести радиоастрономическое наблюдение. Исследователи намерены уже в ближайшие годы наблюдать за спутником без всяких проблем с помощью внедрения радиотелескопа на его поверхность.«Чанъэ-4» успешно добрался до Луны чуть более 2 суток назад. Китайский аппарат стал первым, кому удалось осуществить мягкую посадку на обратной стороне Луны. Связь между зондом и Землей поддерживает спутник-ретранслятор Queqiao, его запуск состоялся ещё прошлой весной.