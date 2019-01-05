Зонд-ретранслятор Queqiao сфотографировал Землю и обратную сторону Луны
Благодаря китайскому космическому аппарату Queqiao, предназначенного для ретрансляции сигнала зонда «Чанъэ-4», ученым удалось получить снимки Земли и обратной стороны Луны. Напомним, что автоматическую станцию запустили в сторону спутника нашей планеты около месяца назад.
Главной задачей миссии является фотографирование поверхности Луны, также «Чанъэ-4» должен изучать грунт объекта, а также выявить, можно ли в этом районе вести радиоастрономическое наблюдение. Исследователи намерены уже в ближайшие годы наблюдать за спутником без всяких проблем с помощью внедрения радиотелескопа на его поверхность.
«Чанъэ-4» успешно добрался до Луны чуть более 2 суток назад. Китайский аппарат стал первым, кому удалось осуществить мягкую посадку на обратной стороне Луны. Связь между зондом и Землей поддерживает спутник-ретранслятор Queqiao, его запуск состоялся ещё прошлой весной.
Главной задачей миссии является фотографирование поверхности Луны, также «Чанъэ-4» должен изучать грунт объекта, а также выявить, можно ли в этом районе вести радиоастрономическое наблюдение. Исследователи намерены уже в ближайшие годы наблюдать за спутником без всяких проблем с помощью внедрения радиотелескопа на его поверхность.
«Чанъэ-4» успешно добрался до Луны чуть более 2 суток назад. Китайский аппарат стал первым, кому удалось осуществить мягкую посадку на обратной стороне Луны. Связь между зондом и Землей поддерживает спутник-ретранслятор Queqiao, его запуск состоялся ещё прошлой весной.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:42