Учёные: Попытки намеренно забыть приводят к лучшему запоминанию





Проведя эксперимент в данной области, научные деятели выяснили, что в памяти имеются два возможно противодействующих процесса. Таким образом, память с течением некоторого времени блокируется. С другой стороны некоторые ментальные установки обеспечивают улучшение запоминания. В данном случае установка «забыть» могла вначале ухудшать результаты свободных воспроизведений слов. Однако по истечению большого промежутка времени (около года) она действовала как фактор, который стимулирует воспоминания.Учёные отметили, что в данной работе они попытались развить российский деятельностный подход к человеческой памяти, где намеренное забывание исследовали не экспериментально. При этом учёные разработали понимание мнемического действия, а также установили главные отличия между непроизвольными, а также произвольными психическими процессами.