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Учёные: Попытки намеренно забыть приводят к лучшему запоминанию

Психологи установили, что ментальная установка человека «забыть» через длительное время действует аналогично установке «запомнить». Исследователи поделились с общественностью результатами исследования, которые подтверждают, что данные две установки помогают запомнить информацию.

Учёные: Попытки намеренно забыть приводят к лучшему запоминанию

Проведя эксперимент в данной области, научные деятели выяснили, что в памяти имеются два возможно противодействующих процесса. Таким образом, память с течением некоторого времени блокируется. С другой стороны некоторые ментальные установки обеспечивают улучшение запоминания. В данном случае установка «забыть» могла вначале ухудшать результаты свободных воспроизведений слов. Однако по истечению большого промежутка времени (около года) она действовала как фактор, который стимулирует воспоминания.

Учёные отметили, что в данной работе они попытались развить российский деятельностный подход к человеческой памяти, где намеренное забывание исследовали не экспериментально. При этом учёные разработали понимание мнемического действия, а также установили главные отличия между непроизвольными, а также произвольными психическими процессами.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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