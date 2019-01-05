Россияне победили в международном конкурсе на лучшую ледяную скульптуру в Харбине





В состязании по созданию ледяных шедевров приняли участие 64 представителя таких стран, как Россия, Китай, Египет, Италия, Испания и многих других. Лидерами оказались таланты из российского Благовещенска.На втором месте - мастера из Монголии с работой "Взгляни в свое будущее" и скульпторы с "Великим Китаем", представляющие Харбинский педагогический университет. Третье место отдали резчикам из Китая, Москвы, а также Испании.Ван Инцзянь, являющийся организатором конкурса, сообщил, что приз симпатий членов жюри достался команде ледяных скульпторов из Канады и Мексики. Судьи оценили их творение - снежную пирамиду Майя под названием Кукулкан.Участники зимнего фестиваля признались, что несмотря на низкие температуры (-10 градусов по Цельсию) создавать шедевры изо льда было очень весело и приятно, особенно в команде.