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Россияне победили в международном конкурсе на лучшую ледяную скульптуру в Харбине

Команда умельцев из города Благовещенск победила в конкурсе лучших ледяных произведений в Харбине (Северо-Восточный Китай). Россияне за скульптуру под названием "Футбольный форвард" получили в качестве приза 15 тыс. юаней (около 2,2 тыс. долларов).


Россияне победили в международном конкурсе на лучшую ледяную скульптуру в Харбине

В состязании по созданию ледяных шедевров приняли участие 64 представителя таких стран, как Россия, Китай, Египет, Италия, Испания и многих других. Лидерами оказались таланты из российского Благовещенска.

Россияне победили в международном конкурсе на лучшую ледяную скульптуру в Харбине

На втором месте - мастера из Монголии с работой "Взгляни в свое будущее" и скульпторы с "Великим Китаем", представляющие Харбинский педагогический университет. Третье место отдали резчикам из Китая, Москвы, а также Испании.

Ван Инцзянь, являющийся организатором конкурса, сообщил, что приз симпатий членов жюри достался команде ледяных скульпторов из Канады и Мексики. Судьи оценили их творение - снежную пирамиду Майя под названием Кукулкан.

Россияне победили в международном конкурсе на лучшую ледяную скульптуру в Харбине

Участники зимнего фестиваля признались, что несмотря на низкие температуры (-10 градусов по Цельсию) создавать шедевры изо льда было очень весело и приятно, особенно в команде.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:28

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