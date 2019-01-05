Самая дорогая заводская версия Chevrolet Blazer стоит $57 175





Данная модификация расценивается от $29 995. Со всеми предлагаемыми опциями цена подскакивает очень сильно. Blazer версии L за $29 995 оснащается четырехцилиндровым 2,5-литровым силовым агрегатом на 193 л.с. и полным приводом. Версия "Премьер", оснащаемая полноприводной системой стоит $46 795. Авто оснащается полностью кожаным салоном, 3,6-литровым мотором V6 на 305 «лошадок». В число опций также входят важные эффективные элементы безопасности. Речь идёт о системе экстренного торможения, предупреждения о переднем столкновении, помощи в удержании полосы движения, а также прочих помощниках водителю. Ряд примечательных вариантов экстерьера вошла специальная сетчатая радиаторная решетка радиатора, светящаяся эмблема Chevy Bowtie, специальная красная расцветка Cajun Red Tintcoat.Внутри транспортного средства устанавливается информационно-развлекательная система с DVD-плеером в области заднего сидения. Вследствие этого стоимость Chevrolet Blazer составит $57 175.