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Ученые рассказали, кому не стоит ходить в сауну

Попариться в бане любят очень многие россияне, это подтверждает статистика исследовательской организации "Левада-центр", где указано, что финская сауна и русская баня более популярны, чем спортзалы. Однако так ли полезно находиться в парной, как об этом говорят, рассказали ученые.

Ученые рассказали, кому не стоит ходить в сауну

Почти 30 лет назад в ходе обследования 63 женщин, которые родили детей с расстройством нервной системы выяснилось, что на ранних сроках беременности они часто ходили в сауну. На этом фоне был сделан вывод, что высокая температура в помещении может пагубно влиять на полноценное развитии эмбриона. И когда проводились опыты над крысами, то данная теория подтвердилась.

А вот ученые из Финляндии не согласны с таким мнением, ведь их статистика говорит об обратном. Показатели неврологической патологии среди новорожденных в их стране ниже, чем во всем мире, при этом почти каждая беременная финка ходит в сауну регулярно. А результаты их исследования, где приняли участие 60 женщин, и 40 из них были в «интересном» положении, показали: при повышении ректальной температуры почти до 39 градусов никаких патологических изменений не возникает. Что касается мужской половины человечества, то им стоит избегать походов в баню, в крайнем случае, снизить их количество. Дело в том, что температура мошонки повышается на 4 градуса от общей нормы, а при таких условиях сперматозоиды погибают. А чтобы восстановить их количество, потребуется почти 6 месяцев. Если мужчина лечится от бесплодия, то ему лучше не ходить в баню совсем.

Ученые отмечают пользу парных для профилактики инфарктов, инсультов и других проблем с сердечно-сосудистой системой. Также это поможет восстановить организм после нервных напряжений, стрессов и восстановить баланс pH кожи. А еще высокая температура снижает риск гипертонии. При ускоренном сердцебиении расширяются все кровеносные сосуды, что приводит к улучшению кровообращения.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:55

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