На улицах Москвы нашли больше 4 тысяч брошенных авто





Московский департамент по вопросам региональной безопасности сообщил, что добровольцы ОПОП за прошедший год выявили в столице 4,1 тысячи бесхозных машин. Всего по городу осуществили 84 рейда, во время которых обращали внимание не только на целые автомобили, но и на разобранные.После этого активисты связались с управами тех или иных районов, где выявили нарушения, а также передали данные в правоохранительные органы, которые займутся утилизацией транспортных средств. Мониторинг улиц Москвы проходит ежедневно.Отметим, что ОПОП является советом общественных пунктов столицы по охране порядка. В 2019 году организация продолжит поиск бесхозных машин в городе.