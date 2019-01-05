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На улицах Москвы нашли больше 4 тысяч брошенных авто

На улицах Москвы активисты ОПОП нашли больше 4 тысяч брошенных автомобилей. Данные о нарушениях передали в уполномоченные ведомства.
На улицах Москвы нашли больше 4 тысяч брошенных авто

Московский департамент по вопросам региональной безопасности сообщил, что добровольцы ОПОП за прошедший год выявили в столице 4,1 тысячи бесхозных машин. Всего по городу осуществили 84 рейда, во время которых обращали внимание не только на целые автомобили, но и на разобранные.

После этого активисты связались с управами тех или иных районов, где выявили нарушения, а также передали данные в правоохранительные органы, которые займутся утилизацией транспортных средств. Мониторинг улиц Москвы проходит ежедневно.

Отметим, что ОПОП является советом общественных пунктов столицы по охране порядка. В 2019 году организация продолжит поиск бесхозных машин в городе.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:05

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