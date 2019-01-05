Еще больше индийских поездов переходят на солнечные батареи
Руководство индийских железных дорог приняло решение перевести на солнечные батареи еще больше поездов, поскольку запущенный летом 2018 года первый такой состав превзошел все ожидания.
В июле прошлого года со столичного вокзала Индии под названием Сафдарджунг впервые отправился поезд diesel electrical multiple unit (DEMU). Теперь состав возит пассажиров из станции Сарай Рохилла на станцию Фарух Нагара, что в северном штате Индии, Харьяна. В общей сложности на крышу шести вагонов установили 16 панелей, у каждой из них мощность составляет 300 Вт.
По словам министра государственных путей сообщения, следующим шагом будет установка таких солнечных панелей и на поезда, которые курсируют на Южной и Северной дороге. Это поможет избежать загрязнения окружающей среды и сэкономить дизельное топливо.
В июле прошлого года со столичного вокзала Индии под названием Сафдарджунг впервые отправился поезд diesel electrical multiple unit (DEMU). Теперь состав возит пассажиров из станции Сарай Рохилла на станцию Фарух Нагара, что в северном штате Индии, Харьяна. В общей сложности на крышу шести вагонов установили 16 панелей, у каждой из них мощность составляет 300 Вт.
По словам министра государственных путей сообщения, следующим шагом будет установка таких солнечных панелей и на поезда, которые курсируют на Южной и Северной дороге. Это поможет избежать загрязнения окружающей среды и сэкономить дизельное топливо.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:27