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Саша Черно думает, что у нее открылся дар ясновидения

Возлюбленная Иосифа Оганесяна Александра Черно не может понять, что с ней происходит.

Не так давно Иосиф и Саша стали законными мужем и женой, а это значит, что совсем скоро идиллия в семействе должна прийти к логическому завершению. Ведь свадьбу Оганесяна и Черно оплатило руководство реалити-шоу «Дом-2», а за доброту и щедрость, как известно, рано или поздно всегда приходится платить.

Саша Черно думает, что у нее открылся дар ясновидения

А на днях Александра заявила, что у нее появилось не очень хорошее предчувствие, которое она пока не может объяснить. По словам Черно, 1 января 2019 года она проснулась с чувством смятения и беспокойства.

Как оказалось, всегда, когда у Саши появляется это нехорошее чувство, непременно что-то случается. Сама девушка думает, что у нее открылся дар ясновидения и совсем скоро произойдет беда, к которой ей с Иосифом нужно уже сейчас начинать готовиться.

Саша Черно думает, что у нее открылся дар ясновидения

А вот многочисленные телезрители «Дома-2» не верят, что у Черно появились какие-то сверхъестественные способности. По мнению поклонников телепроекта, Александра хорошо понимает, что совсем скоро ее парочке придется пройти ряд испытания. Вполне вероятно, что Иосифа и Сашу могут даже отправить на Сейшельские острова, где многие пары расстаются.

«Какой дар ясновидения? Она вообще о чем говорит? Просто Черно чувствует, что скоро им с Оганесяном придется расплачиваться за свою роскошную свадьбу с организаторами проекта, вот и все способности!» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:36

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