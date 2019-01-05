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Украина заявила о неизбежном перекрытии железнодорожного сообщения с Россией

Власти Украины заявили о неизбежном перекрытии железнодорожного сообщения с Россией. Поезда между двумя странами остановят решением правительства либо в связи с их убыточностью.

Украина заявила о неизбежном перекрытии железнодорожного сообщения с Россией

В эфире канала ZIK Владимир Омелян, будучи министром инфраструктуры Украины, заявил, что сообщение железной дороги с Россией рано или поздно будет перекрыто. Хотя вопрос пока остаётся открытым в Верховной раде, граждане страны пользуются поездами для поездок в соседнюю страну гораздо реже, чем раньше. Из-за недостаточного числа пассажиров либо решением властей железную дорогу неизбежно закроют.

Летом прошлого года оператор "Укрзализныця" также сообщал о готовности отказаться от линии сообщения с Россией. С каждым годом пассажиры пользуются ей всё реже, и содержание становится всё более убыточным.

Тем не менее, в 2017 году поезда от Киева до Москвы были самыми востребованными и прибыльными для оператора, который заработал на них 150 млн гривен. Линии дальнего следования, напротив, привели к потере компанией 3,5 млн.

На сегодняшний день между странами ходят 13 пар поездов. В целом с 2013 года число украинцев, приобретающих билеты до России, сократилось более чем в 5 раз.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:05

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