Ученые: Грибок способен вызывать у мышей инфекцию мозга





Исследователи, проводя специальные опыты на грызунах, заразили животных простейшим грибком, именуемым как Candida albicans. Специалисты вводили его непосредственно в кровь животных, считая, что он не сможет пройти специальный защитный барьер мозга. Но Candida albicans сумел преодолеть данный барьер и заразить мозг. По словам экспертов, пространственная имеющаяся память заражённых грызунов стала хуже в сравнении со здоровыми мышами. Эксперты выяснили, что при заражении мозга процессы схожи с болезнью Альцгеймера. Грибок больше никак не влияет на организм. Учёные смогли очистить мышиный мозг от грибка на протяжении десяти дней. Через три недели были полностью восстановлены функции памяти.Исследователи сделали заключение, что простой грибок может способствовать возникновению различных аллергических реакций, а также хронических нейродегенеративных болезней.