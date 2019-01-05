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Сахара была зеленым оазисом 20 тысяч лет назад

Ученые выяснили, что пустыня Сахара была зеленым оазисом 20 тысяч лет назад. Это связано с изменением климата, совпадающего с ледниковыми периодами и перемещением оси Земли.

Сахара была зеленым оазисом 20 тысяч лет назад
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Сахара - одно из наиболее опасных и засушливых мест на планете. Занимающая большую часть территории Северной Африки, пустыня состоит из 5,8 млн км песка, скал и дюн. Но такой Сахара была не всегда.

В Массачусетском технологическом институте специалисты изучили песок, который оседал на протяжении 240 000 лет. Такой анализ позволил ученым доказать, что климат пустыни кардинально менялся каждые 20 тыс лет.

В полученных материалах специалисты нашли следы растений, моллюсков и рыб. Они уверены: пустыня была покрыта джунглями и являлась идеальным местом для жизни людей. Здесь находились большие города, но из-за наступления чрезмерно высоких температур людям пришлось покинуть эту местность.

Специалисты полагают, что на климат в Сахаре влияет на ось Земли. В определенные исторические периоды джунгли превращаются в пустыню на тысячелетия, а потом опять обретают первозданный вид. Новое открытие поможет ученым прогнозировать вероятность масштабных катаклизмов, вызванных изменениями климата.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:54

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