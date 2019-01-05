Сахара была зеленым оазисом 20 тысяч лет назад





[center]Сахара - одно из наиболее опасных и засушливых мест на планете. Занимающая большую часть территории Северной Африки, пустыня состоит из 5,8 млн км песка, скал и дюн. Но такой Сахара была не всегда.В Массачусетском технологическом институте специалисты изучили песок, который оседал на протяжении 240 000 лет. Такой анализ позволил ученым доказать, что климат пустыни кардинально менялся каждые 20 тыс лет.В полученных материалах специалисты нашли следы растений, моллюсков и рыб. Они уверены: пустыня была покрыта джунглями и являлась идеальным местом для жизни людей. Здесь находились большие города, но из-за наступления чрезмерно высоких температур людям пришлось покинуть эту местность.Специалисты полагают, что на климат в Сахаре влияет на ось Земли. В определенные исторические периоды джунгли превращаются в пустыню на тысячелетия, а потом опять обретают первозданный вид. Новое открытие поможет ученым прогнозировать вероятность масштабных катаклизмов, вызванных изменениями климата.