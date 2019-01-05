АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Instagram-отчёт: Как самые популярные звёзды шоу-бизнеса встретили 2019 год
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Умер актер Иван Бортник

Стало известно о смерти выдающегося российского актера Ивана Бортника, который ушел из жизни в возрасте 79 лет. Как с горечью заявил поэт Влад Маленко, он «ушел к Володе Высоцкому…».

Умер актер Иван Бортник

Иван Бортник умер около 23 часов накануне вечером. По информации медиков, причиной смерти мог стать тромб, о чем журналистам рассказала супруга актера Татьяна Борзых.

Народный артист России, он многие годы служил в знаменитом Театре на Таганке и в свое время дружил с Владимиром Высоцким. Широкая публика хорошо знает его по работам в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Антикилер», «Родня», «Мама, не горюй» и других.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бритни Спирс отменила новое шоу из-за тяжелого
Илон Маск хочет отправить вегетарианцев первыми
Epic Games выпустила новую бесплатную игру What
Секретная конференция по Нибиру пройдет в апреле
Представлен Toyota Hilux 4x4 Camper для
Гематоген: польза и вред любимого многими
Евгения Феофилактова просит не давать ей советов,
Умер актер Иван Бортник
Врачи объяснили, с чем связана утренняя усталость
В 2019 году Infiniti покажет электрическое
Видеоблогер Satyr снял пародию на клипы Тимати
Intel разработала видеокамеру TrailGuard AI для
Беспроводные наушники B&O Beoplay E8 2.0 получили
Автомобили Mazda получат уникальный дизайн
Мария Кожевникова показала лицо без макияжа
Технология I2V от Nissan позволит заглядывать за
Новая технология Microsoft позволит общаться с
Магазин приложений App Store на праздновании
Instagram-отчёт: Как самые популярные звёзды
Ляйсан Утяшева показала забавный снимок с
Луч света с МКС появился над Канадой
Разработан переносной прибор для увеличения
Сергей Безруков в Instagram поздравил дочь Марию
Юлию Барановскую заподозрили в романе с солистом
Эксперты назвали потенциально смертельно опасные
Алексей Купин намерен стать продюсером Майи
Эксперты назвали пять самых ожидаемых игр 2019
Экс-подругу Леонардо Ди Каприо обвинили в
BMW создаёт компактный электропривод пятой
Return of the Obra Dinn - лидер по числу
Просмотреть все новости