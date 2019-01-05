Умер актер Иван Бортник





Иван Бортник умер около 23 часов накануне вечером. По информации медиков, причиной смерти мог стать тромб, о чем журналистам рассказала супруга актера Татьяна Борзых.Народный артист России, он многие годы служил в знаменитом Театре на Таганке и в свое время дружил с Владимиром Высоцким. Широкая публика хорошо знает его по работам в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Антикилер», «Родня», «Мама, не горюй» и других.